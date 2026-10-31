Pria Ceburkan Diri ke Sungai Panjang Jiwo Surabaya Ditemukan Tewas Mengambang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria berinisial R (32) yang menceburkan diri di ke sungai Jalan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, ditemukan dalam kondisi tewas, Sabtu (31/10).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti pria menceburkan diri tersebut ditemukan mengambang pada hari kedua proses pencarian.

“Pukul 05.32 WIB Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia,” kata Linda ketika dikonfirmasi.

Petugas menemukan jenazah tersebut dalam kondisi telungkup di dekat tumpukkan eceng gondok, sekitar 800 meter dari lokasinya menceburkan diri ke sungai.

“Pukul 06:15 WIB Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi guna melakukan olah TKP, jenazah dievakuasi ke ambulance menuju ke kamar jenazah RS Bhayangkara,” ujarnya.

Selanjutnya, BPBD Surabaya melakukan koordinasi dengan petugas dari aparat kepolisian, dan Satpol PP untuk menutup proses pencarian orang menceburkan diri tersebut.

Diketahui, petugas telah melakukan pencarian tersebut sejak pertama pria itu dilaporkan hilang setelah menceburkan diri ke sungai Jalan Panjang Jiwo, Jumat (30/10), sekitar pukul 03.20 WIB.

Tak lama, petugas menghentikan sementara proses pencarian korban karena minimnya jarak pandang. Lalu, BPBD Surabaya melanjutkan operasi tersebut sekitar pukul 07.30 WIB.