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Cuaca Malang 31 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 31 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (31/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan. 

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Ampelgading, Jabung, Kalipare, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin. 

Sorenya Ampelgading gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

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Malamnya Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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