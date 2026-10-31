Belajar AI, Sebanyak 15 Guru SMK di Jatim Bakal Diberangkatkan Ke Cina

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur bekerja sama dengan BOKE Technology, bakal memberangkatkan 15 guru SMK di Jawa Timur untuk mempelajari artificial intelligence (AI) di Cina.

Program itu bermula dari 50 guru SMK dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang mengikuti pelatihan membuat film dan animasi berbasis AI, sejak Agustus sampai Oktober 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan pelatihan tersebut untuk membantu guru bisa memanfaatkan AI dalam membuat bahan mengajar.

“Mereka ditantang BOKE Technology membuat film, animasi, terserah mereka. Bisa memasukkan promt yang selama ini diajarkan,” kata Aries di kantornya, Jumat (30/10).

Lalu, BOKE Technology memilih 15 guru dengan karya terbaik untuk diterbangkan ke Shanghai, China, pada 2027 mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan lagi tentang AI.

“Jadi ada istilahnya intermediate level yang harus mereka ikuti. Sehingga nanti pada saat pulang mereka akan menjadi guru bagi teman-temannya untuk mengajarkan proses itu,” ujarnya.

Aries berharap program kerja sama tersebut bisa membantu mempercepat proses pembelajaran para guru tentang AI. Sebab, dia masih menemui pengajar yang kesulitan pengoperasiannya.

“Sebagian guru masih lambat dalam mengikuti proses perkembangan teknologi ini. Saya keliling sekolah di Jawa Timur sebagian mereka masih mengajar dengan cara konvensional,” ucapnya.