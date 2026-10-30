Kebakaran TPST Lestari di Pasuruan, 22 Pekerja Dievakuasi dan Tidak Ada Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran terjadi di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lestari, kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Jumat (30/10) sekitar pukul 12.00 WIB. Sebanyak 22 pekerja yang berada di lokasi berhasil dievakuasi dengan selamat.

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) langsung mengerahkan tim tanggap darurat dan armada pemadam kebakaran untuk mengendalikan api serta mencegah kebakaran meluas ke area sekitar.

Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan menjelaskan indikasi awal kebakaran terlihat di area penumpukan sampah kering yang berada di luar gudang pemilahan.

Petugas yang mengetahui kejadian tersebut segera melakukan penanganan sesuai prosedur tanggap darurat.

“Begitu menerima informasi, tim kami langsung bergerak melakukan penanganan dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran milik SIER. Prioritas utama kami adalah memastikan keselamatan seluruh pekerja dan mengendalikan kondisi di lokasi,” jelas Yohanes.

Dalam proses pemadaman, SIER mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan tiga unit mobil tangki air untuk membantu penanganan.

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Kondisi material sampah yang relatif kering di sekitar lokasi menjadi salah satu perhatian petugas. Upaya pengendalian dilakukan untuk membatasi penyebaran api ke area lainnya.

Insiden tersebut berdampak pada salah satu bangunan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan sampah. Meski demikian, seluruh pekerja berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka.