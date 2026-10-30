Dari Kampus ke Pasar Global, Aryasetya Bawa Kopi Petani Lokal ke Italia dan UEA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Berawal dari bisnis kopi di pasar lokal, Aryasetya Kanaka Dumadi kini mengembangkan usahanya hingga menjangkau pembeli internasional. Wisudawan program International Business Management–International Class Universitas Ciputra Surabaya tersebut membangun QThink X, platform yang menghubungkan 50 petani kopi lokal dengan pembeli dari luar negeri.

Dalam kurun waktu satu tahun, QThink X telah menjangkau dua pembeli internasional. Platform tersebut mencatat tujuh kali transaksi ke Italia dan satu kali transaksi ke Uni Emirat Arab.

QThink X dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan petani kopi dalam mengakses pasar global dengan kebutuhan pembeli internasional terhadap informasi asal-usul, mutu, dan ketersediaan produk.

“Inovasi QThink X lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Petani punya hasil panen berkualitas tetapi minim akses pasar global, sementara pembeli luar negeri butuh kepastian data ketertelusuran produk. Platform ini memangkas kesenjangan tersebut,” ujar Aryasetya, Jumat (30/10).

Selain mengembangkan QThink X, perjalanan bisnis Aryasetya juga mencakup Kazakopi, usaha roastery yang melayani pasar lokal. Dia turut membangun Essuco, produk body scrub berbahan ampas kopi yang mengolah material sisa menjadi produk bernilai jual.

Pengembangan sejumlah usaha tersebut berjalan seiring dengan pembelajaran bisnis yang diperolehnya selama kuliah di Universitas Ciputra. Aryasetya mendapatkan pengalaman melalui mata kuliah berbasis proyek, pembelajaran ekspor-impor, hingga program magang di perusahaan asuransi ekspor.

Bahkan, QThink X menjadi fokus penelitian skripsinya. Dia meneliti berbagai faktor yang berkaitan dengan niat petani kopi skala kecil untuk mengadopsi platform ketertelusuran produk.

Perjalanan Aryasetya tersebut sejalan dengan tema wisuda Universitas Ciputra tahun 2026, yakni Innovating Humanity Through Entrepreneurial Leadership. Tema tersebut menekankan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan solusi dan manfaat bagi masyarakat.