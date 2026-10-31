Kendala Teknis, Dindik Jatim Sebut Ada 73.379 Peserta TKA SMA Sederajat Ikuti Tes Ulang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 73.379 peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 gelombang I pada jenjang SMA sederajat di Jawa Timur, harus mengulang karena mengalami kendala teknis.

Diketahui, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur menggelar TKA 2026 gelombang I yang diikuti sebanyak 242.151 peserta dari jenjang SMA, SMK, SMALB, dan Paket C.

Dengan rincian, sebanyak 1.139 siswa dari satuan pendidikan SMA, 1.546 duduk di bangku SMK, 140 SLB, serta 136 PKBM/SKB, yang melibatkan 4.546 satuan pendidikan di Jawa Timur.

“Hasil evaluasi gelombang I sebagian besar di Jawa Timur dibanding dengan tempat lain, sangat baik, lancar,” kata Kepala Dindik Jawa Timur Aries Agung Paewai di kantornya, Jumat (30/10).

Aries menyoroti kendala teknis pada sejumlah satuan pendidikan yang melaksanakan TKA secara daring, pada hari kedua sesi pertama (G1H2S1).

“Sesi pertama ada pemadaman yang tidak terduga, tiba-tiba listrik mati. Tidak banyak ada yang Ponorogo terus beberapa di Surabaya, juga di Madura, terus Probolinggo,” ujarnya.

Akhirnya, sebanyak 73.379 peserta dari 2.977 satuan pendidikan yang telah mengalami gangguan teknis tersebut, memperoleh kesempatan mengikuti tes ulang pada hari ini.

Hal itu sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22 Tahun 2026, tentang pelaksanaan tes ulang TKA dan Asesmen Nasional.