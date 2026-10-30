Tak Sekadar Layar Lipat, Ini 5 Fitur Samsung Galaxy Z Fold8 untuk Aktivitas Harian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pernah harus bolak-balik membuka aplikasi saat mengerjakan sesuatu lewat HP? Misalnya, membaca dokumen sambil mencari referensi di browser, lalu berpindah ke aplikasi chat untuk membalas pesan. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan berulang kali, aktivitas seperti ini bisa terasa kurang praktis.

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan smartphone foldable menarik perhatian. Layar yang lebih luas memberikan ruang untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus. Namun, untuk pengguna yang mengandalkan HP dalam bekerja maupun berkomunikasi, layar besar saja belum tentu cukup. Perangkat juga perlu mendukung multitasking, menyediakan konektivitas yang fleksibel, dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari.

Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui kombinasi hardware dan software. Perangkat ini membawa pengalaman delapan generasi pengembangan foldable Samsung, termasuk penggunaan Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan physical SIM dan eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan untuk form factor foldable.

Lantas, apa saja yang membuat aspek-aspek tersebut relevan untuk pengguna yang ingin mengandalkan satu smartphone untuk berbagai aktivitas?

1. Bukan Cuma Soal Layar, Engineering Juga Perlu Diperhatikan

Smartphone foldable punya karakteristik berbeda dari HP konvensional. Selain layar yang dapat dilipat, perangkat ini memiliki mekanisme engsel dan struktur yang perlu diperhitungkan dalam proses pengembangannya. Karena itu, selain melihat desain dan spesifikasi, calon pengguna juga bisa mempertimbangkan bagaimana produsen mengembangkan dan memvalidasi keandalan perangkat.

Bagi Samsung, pengembangan foldable tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga bagaimana perangkat dapat menjawab kebutuhan pengguna dalam aktivitas sehari-hari.

“Di Samsung Electronics Indonesia, inovasi HP layar lipat bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan relevansinya dengan kebutuhan pengguna. Melalui Galaxy Z Fold8 dengan bobot 201 gram, kami menyempurnakan pengalaman foldable flagship lewat desain ringkas, performa tinggi, dan Galaxy AI untuk mendukung multitasking serta aktivitas harian masyarakat,” Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia Yadi Prayitno dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10).