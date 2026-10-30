Fotografer Tailan Raih Penghargaan Tertinggi Epson International Pano Awards 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merayakan karya fotografi yang memukau dari seluruh dunia, Epson dengan bangga mengumumkan para pemenang The 17th Epson International Pano Awards, kompetisi fotografi panorama terkemuka di dunia.

Memasuki tahun ketiga berturut-turut sebagai sponsor utama bersama Epson Australia, Epson Southeast Asia terus mendukung perkembangan fotografi panorama sekaligus menyoroti peningkatan prestasi dan keahlian teknis para fotografer dari berbagai negara di kawasan ini.

Meraih penghargaan tertinggi dalam kategori regional sebagai The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 adalah Wutimet Bunyasirisith, fotografer lanskap, seni rupa, dan perjalanan yang berbasis di Bangkok. Karya panorama pemenangnya yang berjudul The Emerald Arch Over Lofoten, Norway menampilkan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna, membingkai puncak gunung yang menjulang tinggi dan terpantul dengan indah di permukaan perairan pesisir yang tenang bak cermin.

“Foto ini tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung. Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ungkap Bunyasirisith.

Dia menjelaskan satu-satunya pilihannya memotret adalah mengambil foto panorama. Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, dia menyadari bahwa aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung.

LDia baru menyadari saat berdiri di pantai yang basah, permukaan air yang tenang memantulkan seluruh fenomena langit tersebut layaknya cermin.

“Kondisi malam itu sangat ekstrem—suhu yang membekukan, angin yang menusuk, serta keharusan untuk berjalan menerobos air laut yang sangat dingin demi mendapatkan foto tersebut. Mengingat berbagai tantangan yang saya hadapi dalam kondisi alam yang keras, berhasil mewujudkan visi ini menjadi sesuatu yang benar-benar saya banggakan,” jelasnya.

Regional Managing Director Epson Southeast Asia Siew Jin Kiat mengatakan pihaknya sangat bangga dapat kembali merayakan talenta luar biasa yang terus bermunculan dari Asia Tenggara selama tiga tahun berturut-turut.