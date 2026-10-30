Pria Ceburkan Diri Saat Dikejar Warga di Sungai Panjang Jiwo Belum Ditemukan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas BPBD Surabaya masih melakukan proses pencarian pria yang menceburkan diri ke sungai Jalan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kamis (29/10) malam.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan proses pencarian pria berinisial R (24) tersebut dilakukan sejak dilaporkan hilang, pukul 22.50 WIB.

“Kejadian terekam vidio amatir warga, korban terakhir terlihat sudah berada di dalam air dan selanjutnya hanyut dan tidak terlihat lagi,” kata kata Linda ketika dikonfirmasi.

Linda menyebut petugas masih belum menemukan orang tenggelam tersebut, Jumat (30/10). Mereka menghentikan pencarian karena keterbatasan jarak pandang, pukul 03.20 WIB.

Petugas BPBD Surabaya melanjutkan proses pencarian orang menceburkan diri tersebut, sekitar pukul 07.30 WIB, dengan radius sekitar satu kilometer dari titik hilangnya.

“Pukul 08.32 WIB ditambah satu unit perahu karet dari DPKP Kota Surabaya untuk membantu menyisir dan memperluas pencarian. Hingga kini pencarian tetap dilakukan,” ujarnya.

Linda mengimbau warga segera melapor ketika melihat orang menceburkan diri itu, dengan ciri-ciri rambut cepak, kulit putih, celana hitam, tato di lengan kanan dan kiri, serta tak mengenakan baju.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan aksi pembacokan terjadi di sekitar Jembatan Nginden, Surabaya, Jumat (30/10) dini hari. Insiden tersebut diduga melibatkan empat orang yang mengendarai mobil dan seorang pengendara motor.