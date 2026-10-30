Perjuangkan Lewat Lapor PAN, Warga Desa Joho Tulungagung Akhirnya Punya Ambulans

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Harapan masyarakat Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, untuk memiliki ambulans akhirnya terwujud. Melalui program Lapor PAN yang diperjuangkan anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig, desa tersebut menerima bantuan satu unit ambulans dari BRI Peduli.

Bantuan ambulans diserahkan langsung oleh Ahmad Rizki Sadig kepada Kepala Desa Joho Achmad Nurroini di Hotel Crown, Tulungagung, Kamis (29/10) siang.

“Ini saya serahkan bantuan dari BRI Peduli bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI. Ini buat panjenengan, Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, semoga bermanfaat, bisa berguna buat masyarakat,” kata Ahmad Rizki Sadig saat prosesi penyerahan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program BRI Peduli melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini menjadi bentuk dukungan BRI terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Kepala Desa Joho Achmad Nurroini mengungkapkan desanya sudah lama membutuhkan ambulans untuk membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Selama ini, kendaraan siaga yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bahkan masih mengandalkan mobil pribadi milik kepala desa.

Dia menceritakan kebutuhan ambulans semakin terasa saat pandemi Covid-19. Ketika itu, banyak warga yang sakit dan sekitar 70 orang meninggal dunia.

“Ketika wabah Covid banyak warga saya yang sakit, sampai 70 orang yang meninggal. Waktu itu ambulans yang sangat diperlukan susah didapat. Jarak antara Kalidawir–Tulungagung juga sangat jauh, sekitar 25 kilometer,” ucap Nurroini.

Harapan mendapatkan ambulans mulai diupayakan saat Ahmad Rizki Sadig menggelar reses di Desa Joho pada tahun sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Nurroini menyampaikan kebutuhan warga kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.