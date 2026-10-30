Polda Jatim: Istri Sah Tak Tahu Suaminya Membunuh hingga Membakar Ibu dan Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur memastikan MAI (34) yang merupakan istri sah tersangka DBM (40) tidak terlibat kasus tewasnya DH (30) dan anaknya berinisial AGEF (4).

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan hal itu terungkap setelah mendatangi rumah tersangka di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

“Kalau lihat ke TKP antara rumah dan lokasi itu berbeda, rumah induk dan lokasi dipisahkan benteng, tetapi ada pintu kecil, tersekat,” kata Jumhur di Mapolda Jawa Timur, Jumat (30/10).

Dengan demikian, istri sah sangat memungkinkan tidak mengetahui saat suaminya membakar hingga menggiling jasad kedua korban, karena tertutup tembok penyekat.

“Jadi, yang dilakukan tersangka di kebunnya itu tidak terlihat dari rumah, dari area belakang rumah itu. Tersekat oleh tembok,” ujarnya.

Selain itu, sang istri juga tidak mencurigai aktivitas DBM selama di area kebun belakang rumahnya. Sebab, suaminya memang kerap membakar sampah di lokasi tersebut.

Jumhur menyebut pihaknya justru menemukan tempat persembunyian tersangka setelah meminta keterangan MAI, yang diamankan terlebih dahulu di Surabaya.

“Keterangan istri itu kami banyak dapat informasi. Soal temannya yang paling dekat siapa, saudara yang paling dekat siapa. Ternyata berkesimpulan temannya di Jombang itu,” jelasnya.