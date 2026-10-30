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Lansia Ditemukan Tewas Mengambang di Jembatan Rolag Surabaya

Jumat, 30 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Lansia Ditemukan Tewas Mengambang di Jembatan Rolag Surabaya - JPNN.com Jatim
Proses evakuasi jenazah mengambang di Sungai Rolag, Surabaya, Jumat (30/10). Foto: BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jenazah seorang pria ditemukan mengambang di kawasan Jembatan Sungai Rolag, Jalan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jumat (30/10).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan penemuan jenazah mengapung itu diinformasikan oleh warga setempat, sekitar pukul 10.38 WIB.

“Saat petugas tiba di lokasi, pukul 10.45 WIB untuk jenazah sudah dalam kondisi mengapung di tepi sungai bawah jembatan,” kata Linda ketika dikonfirmasi.

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Selanjutnya, sebanyak empat petugas mendatangi titik korban mengambang menggunakan perahu karet. Lalu, mereka langsung melakukan proses evakuasi jenazah.

“Setelah jenazah korban berhasil di evakuasi dari dalam sungai, selanjutnya dilakukan proses identifikasi jasad sampai selesai oleh Tim Inafis Polrestabes Surabaya,” ujarnya.

Hasil identifikasi sementara, jenazah mengambang tersebut merupakan seorang pria berinisial MH (64) tercatat sebagai warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

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“Proses Identifikasi selesai untuk jenazah dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr Soetomo menggunakan armada dari Ambulan PMI (Palang Merah Indonesia) Surabaya,” ucapnya.

Linda menyebut saksi mengaku sudah melihat jenazah tersebut mengapung, Kamis (29/10), sekitar pukul 21.00 WIB. Namun, tidak berani melapor karena belum memastikannya.

Jenazah seorang pria lanjut usia ditemukan mengambang di Sungai Rolag Surabaya.
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TAGS   surabaya penemuan jenazah BPBD Surabaya jenazah mengambang

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