Heboh Pembacokan di Jembatan Nginden, 1 Orang Disebut Kabur Menceburkan Diri ke Sungai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan aksi pembacokan terjadi di sekitar Jembatan Nginden, Surabaya, Jumat (30/10) dini hari. Insiden tersebut diduga melibatkan empat orang yang mengendarai mobil dan seorang pengendara motor.

Korban dikabarkan mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh sejumlah orang. Sementara itu, tiga orang disebut telah diamankan setelah kejadian tersebut.

Saksi mata bernama Rendy mengatakan peristiwa itu bermula pada Kamis (29/10) sekitar pukul 22.00. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, perselisihan melibatkan empat orang yang datang menggunakan mobil dengan seorang pengendara motor yang saat itu sendirian.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab awal perselisihan tersebut.

"Ada empat orang yang menggunakan mobil. Korbannya katanya satu orang, naik motor sendirian," ujar Rendy.

Dalam insiden itu, korban diduga mengalami kekerasan menggunakan gunting. Saksi lain, Irfan, mengatakan korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh sejumlah orang setelah kejadian.

Dia mengaku tidak mengetahui kondisi korban maupun bagian tubuh yang mengalami luka.

"Kalau korbannya langsung dibawa sama orang. Jadi, saya tidak tahu kondisinya," katanya.