Puting Beliung Terjang Magetan, Belasan Rumah Warga dan Puskesmas Rusak

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Angin puting beliung menerjang Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis sore. Akibat kejadian tersebut, belasan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan juga mencatat kerusakan pada Puskesmas Kartoharjo serta sejumlah pohon tumbang.

Petugas BPBD Kabupaten Magetan Sudarsono mengatakan pihaknya menerima laporan angin kencang yang merusak rumah warga dan menumbangkan pohon setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

"Datanya belum masuk semua. Hingga Kamis malam masih terus kita lakukan penyisiran. Untuk yang rusak sedang kita rencanakan besok Jumat (30/10) penyaluran bantuan, sedangkan yang ringan sudah diperbaiki oleh pemilik rumah masing-masing," kata Sudarsono.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat dua laporan pohon tumbang di Desa Jeruk dan Bayemtaman. Kedua kejadian tersebut telah ditangani petugas.

Sementara itu, kerusakan rumah warga tersebar di tiga desa, yakni Jajar, Jeruk, dan Bayemtaman. BPBD masih melakukan penyisiran untuk memastikan jumlah keseluruhan bangunan yang terdampak.

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Perangkat Desa Jajar Agus Sumarno mengatakan Dusun Lemi menjadi wilayah dengan kerusakan paling banyak. Tiga rumah di dusun tersebut mengalami kerusakan sedang, sedangkan belasan rumah lainnya rusak ringan.

"Ada belasan rumah yang terdampak angin kencang ini, di Dusun Lemi ada tiga rumah yang mengalami kerusakan sedang, sedangkan belasan rumah lainnya rusak ringan," katanya.