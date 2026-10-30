Wagub Jatim Emil Dardak Raih Predikat Lulusan Terbaik Program Profesi Insinyur ITB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meraih predikat lulusan terbaik Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) jalur reguler, Sub-Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penghargaan tersebut diterima Emil dalam Sidang Terbuka Pelantikan Lulusan Pendidikan Profesi Periode Oktober 2026 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Rabu (28/10).

Emil menjadi salah satu dari 866 lulusan pendidikan profesi yang dilantik pada periode tersebut. Jumlah itu terdiri atas 728 lulusan Program Profesi Insinyur, 115 lulusan Program Profesi Apoteker, dan 23 lulusan Program Profesi Arsitek.

Emil mengatakan penguatan kompetensi di bidang perencanaan wilayah dan kota relevan dengan tantangan pembangunan Jawa Timur. Tantangan tersebut mencakup pengembangan kawasan, konektivitas antarwilayah, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pembangunan daerah membutuhkan perencanaan matang yang berbasis keilmuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

“Perencanaan pembangunan tidak cukup hanya melihat kebutuhan hari ini. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana sebuah kebijakan berdampak terhadap perkembangan wilayah, konektivitas, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).

Dia menjelaskan pembangunan Jawa Timur memerlukan keterpaduan antara perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga membuka peluang bagi daerah lain untuk berkembang.

Emil juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi perencanaan dinilai diperlukan agar pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi dapat saling mendukung.