Cuaca Malang 30 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (30/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Kedungkandang, Klojen, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan curah hingga berawan dan berangin.