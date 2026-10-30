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Cuaca Surabaya 30 Oktober 2026, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Jumat, 30 Oktober 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya 30 Oktober 2026, Pagi dan Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (30/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Wiyung. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Wiyung. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

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Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan. 

Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi dan siang bakal gerimis di sejumlah kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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