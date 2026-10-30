Cuaca Jawa Timur 30 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (30/10).

Paginya Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan

Siangnya Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya Banyuwangi, Jember, dan Lumajang gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)