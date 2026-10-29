Mahfud MD: Demo Tidak Boleh Direpresi, Polisi Wajib Jaga Keamanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Mohammad Mahfud MD menyatakan penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan hak mahasiswa yang tidak boleh direpresi. Namun, dia juga mengingatkan pentingnya menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (29/10), ketika menanggapi insiden yang disebut sebagai penjegalan aksi mahasiswa oleh aparat.

"Demo itu hak mahasiswa. Gak boleh direpresi," kata Mahfud.

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Meski demikian, Mahfud menilai kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Menurut dia, penyampaian aspirasi seharusnya tidak berujung pada kerusuhan karena dampaknya dapat merugikan masyarakat luas.

"Polisi menjaga keamanan juga itu kewajiban karena kita juga tidak ingin kalau demo lalu anarkis, kan rakyat yang susah," ucapnya.

Mahfud mendorong demonstran dan aparat kepolisian menjalankan peran masing-masing dengan tetap saling menghormati. Demonstran dapat menyampaikan aspirasi, sementara polisi bertugas memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Dia juga menilai gesekan yang tidak diinginkan bisa saja terjadi di lapangan. Namun, hal tersebut tidak semestinya menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun kewajiban aparat dalam menjaga keamanan.

"Polisi dan pendemo itu bekerja sama. Anda boleh demo, nyatakan apa pun, tetapi polisi harus dihormati menjaga keamanan. Biasa saja terjadi sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, ndak apa-apa. Silakan demo, lalu polisi silakan jaga dengan baik," pungkas Mahfud. (mcr12/jpnn)