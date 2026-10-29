Heineken MasterGlass Rampungkan Program di Empat Wilayah, Surabaya Jadi Penutup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Heineken menutup rangkaian program Afterwork by Heineken MasterGlass di Surabaya pada 8 Oktober 2026. Bertempat di Shamrock Kitchen and Bar, kegiatan ini menjadi penutup perjalanan program yang berlangsung sejak Agustus 2026 di empat wilayah, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali.

Melalui program tersebut, Heineken menghadirkan pengalaman afterwork yang memadukan pembelajaran, interaksi, dan kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat proses penyajian bir.

Afterwork by Heineken MasterGlass merupakan bagian dari kampanye global terbaru Heineken bertajuk The First Sip. Kampanye ini mengangkat pengalaman menikmati tegukan pertama minuman yang menyegarkan, sebagai bagian dari platform It Could Only Be Heineken.

Di tengah rutinitas pekerjaan dan perjalanan pulang yang kerap diwarnai kemacetan, program ini mengajak konsumen menikmati waktu afterwork dalam suasana lebih santai sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya.

Selama program berlangsung, konsumen berkesempatan mengenal Heineken Star Serve dan mempelajari teknik perfect pour, yakni cara menyajikan bir sesuai standar penyajian Heineken.

Melalui pengalaman tersebut, proses penyajian diperkenalkan secara lebih dekat kepada konsumen, termasuk perhatian terhadap detail yang menjadi bagian dari standar penyajian produk.

Marketing Manager Heineken PT Multi Bintang Indonesia Niaga, Kahfi Arif, mengatakan MasterGlass dirancang untuk menghadirkan pengalaman afterwork yang lebih interaktif.

“Melalui MasterGlass, kami ingin membawa semangat tersebut ke pengalaman afterwork yang lebih interaktif, mulai dari mengenal standar Star Serve hingga mencoba teknik perfect pour. Kami senang dapat membawa program ini ke empat kota dan menutup rangkaiannya di Surabaya,” ujar Kahfi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).