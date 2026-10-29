Untag Surabaya Latih 40 Guru SD Manfaatkan AI untuk Bahan Ajar dan Penilaian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 40 guru sekolah dasar (SD) di Kota Surabaya mengikuti workshop peningkatan kompetensi coding dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang digelar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pelatihan selama dua hari, Selasa–Rabu (27–28/10), tersebut berlangsung di Laboratorium Computer Based Test (CBT), Gedung Pascasarjana Untag Surabaya. Kegiatan ini bertujuan membekali guru dengan keterampilan teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar.

Dekan FTEIC Untag Surabaya Ir Aris Heri Andriawan, S.T., M.T., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah melalui program pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, kompetensi yang dimiliki perguruan tinggi perlu dibagikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh para pendidik.

“Keahlian yang kami miliki di bidang elektro, informatika, sistem dan teknologi informasi, hingga robotika dan kecerdasan artifisial bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi juga perlu dibagikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus dikembangkan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi pendidik,” ujarnya.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tri Endang Kustianingsih, M.Pd., turut mengapresiasi dukungan Untag Surabaya dalam memperluas wawasan guru di bidang teknologi.

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Dia menjelaskan, coding dan kecerdasan artifisial merupakan bagian dari perkembangan pendidikan yang perlu dipahami para pendidik. Penerapannya di sekolah dasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, baik melalui kegiatan di kelas maupun ekstrakurikuler.

“Usia tidak menjadi ukuran seseorang berhenti belajar. Berapa pun usia kita, proses belajar harus terus berjalan mengikuti perkembangan zaman,” tuturnya.