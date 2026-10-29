JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mahfud MD Kritik Penyelenggara Negara, Dorong Pemimpin Baru yang Memahami Demokrasi

Mahfud MD Kritik Penyelenggara Negara, Dorong Pemimpin Baru yang Memahami Demokrasi

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:02 WIB
Mahfud MD Kritik Penyelenggara Negara, Dorong Pemimpin Baru yang Memahami Demokrasi - JPNN.com Jatim
Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Mohammad Mahfud MD. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Mohammad Mahfud MD menyoroti sejumlah hal yang perlu dikoreksi dari penyelenggaraan negara saat ini. Dia menekankan pentingnya menyiapkan generasi pemimpin baru yang memahami esensi demokrasi dan menjalankan kepemimpinan sesuai konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat memberikan ceramah ilmiah mengenai demokrasi, integrasi politik, dan jalan menuju Indonesia Emas di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (29/10).

Di hadapan mahasiswa, Mahfud mengingatkan pentingnya membangun kesadaran bernegara di kalangan generasi muda. Menurut dia, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan perlu memahami bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan.

Baca Juga:

“Sekarang ini di kalangan penyelenggara negara kita yang harusnya menjadi pemimpin bangsa, banyak catatan-catatan yang perlu dikoreksi,” kata Mahfud.

Dia menilai salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah menyiapkan figur-figur baru yang lebih memahami nilai dan prinsip demokrasi untuk mengisi posisi kepemimpinan.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus berlangsung melalui mekanisme yang sah sesuai hukum dan konstitusi.

Baca Juga:

“Koreksinya bagaimana? Nanti kalau terjadi pergantian kepemimpinan karena proses konstitusional, itu kan kita harus menyiapkan orang-orang yang lebih menghayati demokrasi,” tuturnya.

Melalui ceramah tersebut, Mahfud berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan demokrasi, tetapi juga memahami prinsip dan kerangka kerja yang harus menjadi landasan ketika kelak memegang tanggung jawab kepemimpinan.

Mahfud MD menyoroti hal-hal yang perlu dikoreksi dalam penyelenggaraan negara dan mendorong generasi muda memahami demokrasi serta konstitusi.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mahfud MD penyelenggara negara Demokrasi Indonesia pemimpin paham demokrasi UNAIR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU