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PSM Makassar Waspadai Madura United, Stefan Jevtoski Minta Juku Eja Minimalkan Kesalahan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:47 WIB
PSM Makassar Waspadai Madura United, Stefan Jevtoski Minta Juku Eja Minimalkan Kesalahan - JPNN.com Jatim
PSM Makassar bersiap menjamu Madura United pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Stefan Jevtoski meminta Juku Eja menjaga disiplin dan meminimalkan kesalahan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar bertekad mempertahankan performa disiplin saat menjamu Madura United pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Juku Eja akan menghadapi Laskar Sape Kerrab di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10).

Pemain asing PSM Makassar Stefan Jevtoski berharap rekan-rekannya mampu menjaga konsistensi permainan, terutama dengan mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan tim.

Menurut dia, disiplin menjadi salah satu aspek positif yang ditunjukkan PSM ketika menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

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Dalam pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10), kedua tim bermain imbang tanpa gol. Hasil tersebut membuat PSM membawa pulang satu poin dari kandang lawan.

Tak hanya mencuri poin, PSM juga mencatatkan clean sheet sekaligus menghentikan catatan produktivitas gol Bhayangkara yang selalu mencetak gol dalam enam pertandingan pertama musim ini.

Jevtoski menilai minimnya kesalahan menjadi modal penting yang perlu dipertahankan saat menghadapi Madura United.

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“Kami minim membuat kesalahan saat lawan Bhayangkara FC. Saya pikir kami butuh melanjutkan ini saat lawan Madura. Pada pertandingan kemarin, saya bangga terhadap pemain-pemain yang lain, rekan setim saya yang di lapangan atau pemain pengganti. Kami berjuang untuk itu,” ujar Jevtoski dikutip dari laman ileague.id, Kamis (29/10).

PSM Makassar sendiri mulai menunjukkan tren positif setelah melewati empat pertandingan pertama tanpa kemenangan. Dalam tiga laga terakhir, Juku Eja berhasil mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang. (mcr12/jpnn)

PSM Makassar bersiap menjamu Madura United pada pekan kedelapan BRI Super League. Stefan Jevtoski meminta Juku Eja menjaga disiplin dan meminimalkan kesalahan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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TAGS   psm makassar PSM makassar vs Madura United Juku Eja BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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