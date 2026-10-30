BMKG Juanda Prakirakan Musim Hujan di Jatim Hanya Berlangsung 4 Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Jawa Timur akan berlangsung lebih singkat, yakni hanya empat bulan.

Musim hujan di Jawa Timur berpotensi dimulai Desember 2026 dan berakhir pada Maret 2027. Hal itu disebabkan musim kemarau yang lebih lama karena mundur dua bulan.

"Puncak musim hujan (di Jawa Timur) dominan pada Bulan Februari 2027," kata Kepala BMKG Kelas I Juanda Taufiq Hermawan ketika dikonfirmasi, Kamis (29/10).

Taufiq mengatakan Jawa Timur sepanjang bulan tersebut bakal dilanda diguyur hujan berintensitas tinggi, yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.

Pemerintah daerah di wilayah rawan bencana diimbau melalukan persiapan sejak dini, guna melakukan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi selama berlangsungnya musim hujan.

“Karena curah hujannya yang sangat pendek. Ibaratnya, yang tadinya satu liter dengan takaran satu liter, sekarang takarannya menjadi kecil atau empat bulan,” ujarnya.

Pihak BMKG menyarankan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan bencana, untuk membahas terkait langkah mitigasi.

Dia memberikan contoh sektor pertanian yang memerlukan strategi agar bisa bertahan sesuai kondisi cuaca, BPBD dan sukarelawan bisa bersiaga menghadapi potensi bencana.