Mahfud MD Sampaikan Peringatan soal Demokrasi dan Masa Depan Indonesia Emas 2045

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Mohammad Mahfud MD mengingatkan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga demokrasi dan keutuhan bangsa. Menurut dia, demokrasi yang tidak dikawal dengan hukum berisiko memicu kekacauan hingga mengancam cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam Kuliah Soetandyo di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/10).

Mahfud mengatakan Indonesia membutuhkan integrasi untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Di sisi lain, demokrasi diperlukan untuk menampung perbedaan aspirasi dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

“Kalau demokrasi tidak dikawal dengan hukum, mungkin tidak sampai ke Indonesia Emas, sudah bubar,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang ideal. Namun, sistem tersebut tetap memberikan ruang bagi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mengganti kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat melakukan koreksi ketika pemerintahan dinilai tidak berjalan sesuai harapan.

“Demokrasi itu tidak ideal. Tapi dia tetap merupakan yang terbaik dari yang semuanya jelek,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Mahfud menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu mencakup akuntabilitas, tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan, serta independensi institusi dari intervensi kekuatan politik.