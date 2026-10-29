Komisi XI DPR dan OJK Edukasi Warga Blitar soal Bahaya Pinjol Ilegal-nvestasi Bodong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan digital masyarakat melalui kegiatan Bimbingan Masyarakat Terkait Keuangan di Hotel Santika, Kota Blitar, Selasa (27/10).

Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan digital sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari pinjaman online ilegal, judi online, hingga investasi bodong.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig mengatakan perkembangan layanan digital membuat transaksi keuangan semakin mudah dilakukan. Namun, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan.

“Jadi, inti acara ini untuk memberikan pemahaman atau pun literasi tentang keuangan, karena kita tahu sekarang ini begitu banyak modus-modus penipuan di sektor keuangan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam dunia digital di bidang keuangan,” jelas Rizki.

Politikus Fraksi PAN itu menegaskan, penguatan teknologi informasi dan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman di era digital.

Menurut dia, masyarakat perlu memahami cara kerja layanan keuangan digital sekaligus mengenali berbagai modus yang berpotensi merugikan secara finansial.

Rizki menambahkan pelaku penipuan kerap menggunakan iming-iming bonus dan hadiah untuk menarik perhatian calon korban. Dengan cara tersebut, masyarakat berisiko terjebak hingga kehilangan tabungan atau mengalami kerugian lainnya.

Karena itu, Komisi XI DPR RI bersama OJK terus berupaya memperluas edukasi keuangan agar masyarakat lebih terlindungi dari layanan keuangan ilegal.