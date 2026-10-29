RS Ubaya Raih Gold Status WSO Angels Award, Tekankan Penanganan Stroke dalam 4,5 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecacatan akibat stroke. Pasien perlu segera dibawa ke rumah sakit karena terapi tertentu dapat diberikan dalam jendela waktu sekitar 4,5 jam sejak gejala pertama muncul, bergantung pada kondisi dan kriteria medis pasien.

Pentingnya deteksi dini dan percepatan penanganan stroke menjadi pembahasan dalam diskusi bertajuk Every Minute Counts: Save Time, Save Brain, Save Love yang digelar Rumah Sakit (RS) Ubaya Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, RS Ubaya menerima Gold Status dalam ajang World Stroke Organization (WSO) Angels Award kuartal II atau Q2 2026. Penghargaan internasional itu menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan stroke.

Angels Consultant Angels Initiative Rani Peni Wasiat mengatakan, penghargaan tersebut mencerminkan upaya rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan stroke yang berlaku secara internasional.

“Untuk mencapai seperti ini dibutuhkan kerja keras yang luar biasa dari tim stroke, terutama, dan juga tentu dari dukungan manajemen,” kata Rani, Kamis (29/10).

Menurut dia, kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam penilaian WSO Angels Award.

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Raihan Gold Status itu juga menjadi bagian dari kontribusi RS Ubaya dalam mendukung program Surabaya Siaga Stroke. Program tersebut mendorong optimalisasi layanan rumah sakit agar pasien stroke memperoleh penanganan secara cepat dan tepat.

Spesialis Neurologi RS Ubaya dr. Ricky Dany Agus Wicaksono, Sp.N, mengatakan salah satu kendala utama dalam penanganan stroke adalah keterlambatan pasien datang ke rumah sakit.