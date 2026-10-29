Kemaki Gelar Aksi di Kanwil Kementerian Hukum Jatim, Tuntut Revisi UU Tipikor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Kemaki) menggelar aksi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur, di Surabaya, Kamis (29/10).

Berdasarkan pantauan, sejumlah massa Kemaki tersebut terlihat mulai berdatangan di kantor Jalan Kayoon, Kecamatan Genteng, Surabaya, sekitar pukul 12.30 WIB.

Mereka tampak membentangkan spanduk berukuran sedang di bagian barisan massa aksi. Selain itu, membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan ke Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

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“Kelompok Masyarakat Anti Korupsi (Kemaki), mendukung dan mendesak revisi UU Tipikor. Kriminalisasi, Menghambat Investasi dan Bisnis, serta Ketidakadilan,” tulis banner massa.

Koordinator lapangan aksi Kemaki Jawa Timur Ato’illah Ainur Ridlo mengatakan aksi tersebut untuk mendukung rencana untuk mengganti definisi penafsiran kerugian negara.

Penafsiran yang dimaksud tersebut, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

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“Definisi kerugian negara tidak jelas batas antara kerugian nyata atau real loss akibat niat jahat alias mens rea dengan sekedar kesalahan administrasi,” kata Ato’illah di sela aksi.

Ato’illah menyebut pihaknya membawa tiga tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendukung saran Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait konsep kerugian negara.