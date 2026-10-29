Banjir Luapan Terjadi di Sejumlah Jalan Kota Batu, BPBD Ungkap Dugaan Penyebab

jatim.jpnn.com, BATU - Hujan deras memicu banjir luapan di sejumlah ruas jalan di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (28/10). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu menerjunkan petugas ke sejumlah lokasi untuk menangani genangan dan membersihkan material yang terbawa arus.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu Doddy Faturrachman mengatakan, banjir luapan terjadi di kawasan Jalan Mustari, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanudin, hingga Jalan Sultan Agung.

Menurut Doddy, hujan deras mulai mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas langsung menuju sejumlah titik terdampak.

“Tadi hujan deras sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian ada informasi (banjir luapan) dari masyarakat dan teman-teman (petugas) langsung turun ke lokasi yang terbagi ke beberapa titik,” kata Doddy.

Doddy menduga banjir luapan terjadi karena aliran air tidak berjalan lancar akibat gorong-gorong tersumbat sampah. Kondisi tersebut membuat air yang seharusnya tertampung dan mengalir melalui saluran justru meluap ke jalan.

Hingga laporan ini disusun, petugas BPBD masih melakukan pendataan untuk memastikan kemungkinan adanya titik lain yang mengalami kejadian serupa.

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Penanganan dampak banjir juga dilakukan bersama sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Petugas pemadam kebakaran turut membantu membersihkan lumpur dan tumpukan sampah yang terbawa arus ke jalan.

“Kami juga dibantu tim Pemadam Kebakaran untuk menyemprot lumpur dan tumpukan sampah di jalan yang terbawa banjir,” tutur Doddy.