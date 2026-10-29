PT SGN Perkuat Produktivitas Tebu di Kediri, Siapkan 1.000 Pompa Air untuk Petani

jatim.jpnn.com, KEDIRI - PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) memperkuat upaya peningkatan produktivitas tebu nasional melalui program peremajaan tanaman atau bongkar ratoon di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat sektor hulu industri gula dan mendukung percepatan swasembada gula nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (28/10) itu difokuskan pada optimalisasi pengelolaan perkebunan tebu melalui peremajaan tanaman dan pemanfaatan varietas unggul. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat pasokan bahan baku bagi pabrik gula.

Selain peremajaan tanaman, PT SGN menyiapkan dukungan berupa 1.000 unit pompa air bagi petani mitra di wilayah kerjanya. Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan tebu agar pertumbuhan tanaman lebih optimal dan produktivitas perkebunan meningkat.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan peningkatan produktivitas tebu harus dimulai dari pembenahan sektor hulu, termasuk peremajaan tanaman, penggunaan benih berkualitas, serta penyediaan sarana budidaya yang memadai bagi petani.

“Bongkar ratoon merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tebu secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa tanaman yang dikembangkan memiliki potensi hasil yang lebih baik, didukung pengelolaan budidaya yang tepat dan ketersediaan air yang memadai. Melalui program 1.000 pompa air serta penguatan kemitraan dengan petani, SGN berupaya membangun fondasi industri gula yang semakin produktif dan berdaya saing,” ujar Mahmudi.

Menurut dia, kinerja industri gula nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pabrik dalam mengolah bahan baku, tetapi juga oleh produktivitas tanaman di perkebunan. Karena itu, PT SGN terus mendorong sinergi dengan pemerintah dan petani untuk meningkatkan produktivitas dari sektor hulu hingga hilir.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menekankan pentingnya percepatan peremajaan tanaman tebu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan nasional.

“Peningkatan produktivitas harus dimulai dari tanaman yang sehat, penggunaan benih berkualitas, dan penerapan teknik budidaya yang baik. Program bongkar ratoon menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Dukungan terhadap pengairan juga penting agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung optimal,” ungkap Heru.