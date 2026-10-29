Electrolux Hadirkan UltimateHome Series, Pengurasan Water Heater Lebih Praktis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Electrolux Indonesia mengajak masyarakat lebih memperhatikan perawatan pemanas air atau water heater dengan melakukan pengurasan tangki secara rutin setiap satu bulan sekali.

President Director Electrolux Indonesia Iffan Suryanto mengatakan kebiasaan menguras tangki pemanas air masih kerap diabaikan karena banyak konsumen menganggap perangkat tersebut cukup digunakan tanpa perawatan berkala.

Menurutnya, tangki yang tidak pernah dikuras berpotensi mengalami penumpukan kotoran dan karat yang dapat memengaruhi kualitas air serta kondisi perangkat.

Iffan mengungkapkan perhatian Electrolux terhadap persoalan tersebut bermula dari riset yang dilakukan selama sekitar satu tahun. Penelitian itu berawal dari rasa penasaran setelah dirinya menemukan konten mengenai masalah pemanas air di media sosial TikTok.

"Kami melakukan riset langsung kepada konsumen yang sudah menggunakan water heater. Ternyata, semakin banyak yang kami temui mengalami hal yang sama. Itu membuat kami berpikir, wah, kami harus melakukan riset lebih dalam," kata Iffan saat pameran elektronik di Mal Ciputra World Surabaya, Rabu (28/10).

Dia menjelaskan tim Electrolux kemudian memeriksa sejumlah perangkat dan kondisi air di dalam tangki untuk mengetahui persoalan yang dialami konsumen.

Dari temuan tersebut, perusahaan menilai edukasi mengenai perawatan pemanas air perlu dilakukan secara lebih serius. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menghadirkan produk yang memungkinkan konsumen menguras tangki secara mandiri.