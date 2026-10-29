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Electrolux Hadirkan UltimateHome Series, Pengurasan Water Heater Lebih Praktis

Kamis, 29 Oktober 2026 – 12:07 WIB
Electrolux Hadirkan UltimateHome Series, Pengurasan Water Heater Lebih Praktis - JPNN.com Jatim
Electrolux Indonesia menyarankan pengurasan tangki water heater secara rutin dan memperkenalkan UltimateHome Series dengan fitur Easy Drain dan Self Drain. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Electrolux Indonesia mengajak masyarakat lebih memperhatikan perawatan pemanas air atau water heater dengan melakukan pengurasan tangki secara rutin setiap satu bulan sekali.

President Director Electrolux Indonesia Iffan Suryanto mengatakan kebiasaan menguras tangki pemanas air masih kerap diabaikan karena banyak konsumen menganggap perangkat tersebut cukup digunakan tanpa perawatan berkala.

Menurutnya, tangki yang tidak pernah dikuras berpotensi mengalami penumpukan kotoran dan karat yang dapat memengaruhi kualitas air serta kondisi perangkat.

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Iffan mengungkapkan perhatian Electrolux terhadap persoalan tersebut bermula dari riset yang dilakukan selama sekitar satu tahun. Penelitian itu berawal dari rasa penasaran setelah dirinya menemukan konten mengenai masalah pemanas air di media sosial TikTok.

"Kami melakukan riset langsung kepada konsumen yang sudah menggunakan water heater. Ternyata, semakin banyak yang kami temui mengalami hal yang sama. Itu membuat kami berpikir, wah, kami harus melakukan riset lebih dalam," kata Iffan saat pameran elektronik di Mal Ciputra World Surabaya, Rabu (28/10).

Electrolux Hadirkan UltimateHome Series, Pengurasan Water Heater Lebih PraktisHead of Electrolux Product Line Wellbeing Category Rino Nainggolan, President Director Electrolux Indonesia Iffan Suryanto, dan Vice President Director Hartono Martin Suprapto (kiri-kanan) saat peluncuran UltimateHome Series dalam pameran elektronik di Ciputra World Surabaya, Rabu (28/10). Foto: Arry Saputra/JPNN

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Dia menjelaskan tim Electrolux kemudian memeriksa sejumlah perangkat dan kondisi air di dalam tangki untuk mengetahui persoalan yang dialami konsumen.

Dari temuan tersebut, perusahaan menilai edukasi mengenai perawatan pemanas air perlu dilakukan secara lebih serius. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menghadirkan produk yang memungkinkan konsumen menguras tangki secara mandiri.

Electrolux Indonesia menyarankan pengurasan tangki water heater secara rutin dan memperkenalkan UltimateHome Series dengan fitur Easy Drain dan Self Drain.
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TAGS   water heater Electrolux ultimatehome series perawatan water heater easy drain self drain

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