JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang 29 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis

Cuaca Malang 29 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis

Kamis, 29 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 29 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (29/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Siang gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU