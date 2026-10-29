Cuaca Malang 29 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (29/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Siang gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Ampelgading. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.