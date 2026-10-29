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Cuaca Surabaya 29 Oktober 2026, Pagi-Sore Cerah, Malam Gerimis di Seluruh Kawasan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya 29 Oktober 2026, Pagi-Sore Cerah, Malam Gerimis di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (29/10).

Paginya cuaca di seluruh kawasan curah.

Siang dan sore masih cerah di seluruh kawasan.

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Malamnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-16 kilometer per jam.

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Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal gerimis di sejumlah kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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