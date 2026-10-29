Cuaca Surabaya 29 Oktober 2026, Pagi-Sore Cerah, Malam Gerimis di Seluruh Kawasan
Kamis, 29 Oktober 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (29/10).
Paginya cuaca di seluruh kawasan curah.
Siang dan sore masih cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-16 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal gerimis di sejumlah kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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