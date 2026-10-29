Cuaca Jawa Timur 29 Oktober 2026, Siang Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (29/10).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Blitar, dan Kota Kediri hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

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Sorenya Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Ngawi gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya Banyuwangi, Kota Surabaya, Lamongan, Ngawi, dan Pamekasan gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)