Izin Tidak Lengkap, Satpol PP Segel 7 Kios Buah di Tambak Mayor hingga Tanjungsari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satpol PP Surabaya menyegel sebanyak tujuh kios buah di sepanjang Jalan Tambak Mayor hingga Jalan Tanjungsari, karena belum memenuhi perizinan bangunan, Rabu (28/10).

Subkoordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Surabaya Bagus Tirta Prawita mengatakan pihaknya telah menghentikan aktivitas perdagangan di kawasan itu karena dinilai melanggar.

“Kami melakukan penyegelan terhadap tujuh kios buah yang tidak memiliki perizinan sesuai peruntukan bangunannya,” kata Bagus dalam terangan persnya.

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Petugas memulai penertiban tersebut dengan memberikan imbauan agar pedagang menghentikan aktivitasnya. Lalu, mereka membantu mengeluarkan buah yang masih tertinggal.

“Namun, kami juga memberi tenggat waktu hingga Kamis (29/10) agar mereka (pedagang buah), segera menghentikan aktivitas berjualannya didalam kios,” jelasnya.

Penertiban pedagang itu disebut guna mengembalikan bangunan sesuai peruntukan, serta memberi kelancaran aktivitas di sepanjang Jalan Tambak Mayor hingga Jalan Tanjungsari.

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“Jika aktivitas perdagangan dilakukan di tempat yang semestinya, seperti di dalam pasar, potensi gangguan lalu lintas, termasuk kemacetan, juga dapat diminimalkan,” ujarnya.

Saat ini, Satpol PP Surabaya masih melakukan pengawasan di kawasan tersebut, guna mengantisipasi para pedagang beraktivitas kembali di bangunannya.