Eks Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Dikabarkan Diperiksa Propam, Begini Kata Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur merespons kabar diperiksanya eks Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herewiyanto, terkait perkara dugaan pemerasan kepada sejumlah pihak.

Kabar tersebut pertama kali berhembus melalui akun media sosial Threads @donox.ri. Dia menyebut AKBP Edy Herwiyanto menjalani pemeriksaan Divisi Propam Mabes Polri.

“Diduga melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap masyarakat, vendor usaha, hingga pihak yang berkaitan dengan proyek pemerintah,” tulis @donox.ri dalam keterangan postingannya.

Baca Juga: Pelaku Kekerasan Tewasnya Anak Down Syndrome di Surabaya Diperiksa Kejiwaannya

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam).

“Terima kasih informasinya. Terkait (informasi pemeriksaan Edy) hal tersebut akan saya konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim,” kata Jules kepada wartawan, Rabu (28/10).

Jules menyebut setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, selalu berada di bawah pengawasan Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda).

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap anggota kepolisian merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri, ketika ditemukan pelanggaran dan menyalahi etik.

“Perlu diketahui anggota Polri dalam pelaksanaan tugas selalu diawasi Propam dan Itwasda. Sehingga apabila ada anggota Polri yang sedang diperiksa atau diklarifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan bagian dari proses pengawasan,” ujarnya. (mcr23/jpnn)