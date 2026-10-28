KRISTA InterFOOD 2026 Hadirkan 1.100 Peserta dari 16 Negara, Bidik 95.000 Pengunjung

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Krista Exhibitions kembali menghadirkan KRISTA InterFOOD 2026 selama empat hari mulai 4-7 November 2026 di NICE PIK 2. Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran ini menjadi wadah perdagangan dan jejaring bisnis yang mempertemukan produsen, pemasok, distributor, importir, pembeli, serta profesional industri makanan dan minuman dari Indonesia dan berbagai negara.

KRISTA InterFOOD 2026 akan menempati 11 hall dengan luas area pameran mencapai 60.000 meter persegi. Ajang ini menghadirkan 1.100 peserta, termasuk 100 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari 16 negara.

Negara peserta meliputi Amerika Serikat, China, Prancis, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Inggris, Vietnam, Malaysia, dan Korea Selatan.

Partisipasi internasional turut diperkuat melalui Paviliun Amerika Serikat, China, dan Thailand yang secara keseluruhan membawa 70 peserta. Adapun jumlah pengunjung profesional yang ditargetkan mencapai 95.000 orang dari 30 negara.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Group Daud D. Salim mengatakan, KRISTA InterFOOD 2026 menjadi platform strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing industri makanan dan minuman Indonesia di pasar global.

Menurut dia, pameran tersebut tidak hanya menghadirkan produk dan teknologi terbaru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara produsen, distributor, importir, eksportir, investor, dan calon pembeli dari dalam maupun luar negeri.

“KRISTA InterFOOD 2026 kami hadirkan sebagai platform strategis untuk mempertemukan inovasi dan peluang bisnis di industri makanan dan minuman. Melalui partisipasi pelaku industri nasional dan internasional serta lebih dari 40 program yang mencakup kompetisi berskala internasional, seminar, talkshow, dan business matching, kami mendorong terciptanya kemitraan strategis, perluasan akses pasar, dan peluang investasi berkelanjutan,” ungkap Daud saat konferensi pers, Rabu (28/10).

Dia optimistis KRISTA InterFOOD 2026 dapat mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.