Donatur Kolektif Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Malang Salurkan Donasi Beli Dagangan PKL

jatim.jpnn.com, MALANG - Massa aksi menyalurkan sebagian dana yang terkumpul melalui donasi dengan membeli makanan di pedagang kaki lima (PKL), saat demo di Balai Kota Malang, Rabu (28/10).

Ratusan massa membawa logistik dan membeli dagangan PKL ketika mendatangi titik aksi. Lalu, mereka membagikan makanan dan minuman dari Donatur Kolektif itu ke demonstran.

Perwakilan Donatur Kolektif Azelia mengatakan pihaknya sudah empat kali turun langsung ke titik aksi, untuk menyediakan dukungan logistik bagi massa demonstrasi.

“Semua logistik enggak ada yang kami beli dari kantong sendiri, semua terkumpul dari donasi yang diberi sama warga,” kata Azelia ketika berada di titik aksi kawasan Balai Kota Malang.

Donatur Kolektif menggelar penggalangan dana melalui unggahan di media sosial Instagram, sejak Senin (26/10) lalu. Selanjutnya, warga yang ingin membantu mengirim melalui QRIS.

Total dana yang terkumpul dari posko bantuan tersebut sekitar Rp11 juta dan langsung dibelikan logistik. Lalu, uang yang digunakan untuk membeli makanan PKL Rp2 juta.

“Jadi yang memberikan donasi itu macam-macam jumlahnya, mulai dari yang nominal cuma Rp5 ribu sampai jutaan juga ada. Kami sangat berterima kasih sekali,” ujarnya.

Azelia mengungkapkan pengalokasian dana donasi itu sebagai langkah membantu menggerakkan ekonomi warga. Sebab, para PKL ikut merasakan dari aksi demonstrasi di Balai Kota Malang.