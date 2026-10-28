BLK Wonojati & Telkom University Bekali Lulusan SMK Keterampilan Teknologi Pertanian Modern

jatim.jpnn.com, MALANG - UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati Malang berkolaborasi dengan Center of Excellence (COE) Interest Telkom University Surabaya menggelar pelatihan teknologi pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT).

Pelatihan bertajuk Implementasi dan Pelatihan Smart Agriculture Berbasis IoT dengan materi Perakitan dan Pengujian Sistem IoT Berbasis ESP32 itu berlangsung selama dua hari, 15–16 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menyasar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan masyarakat umum yang ingin mengembangkan keterampilan di bidang teknologi pertanian modern.

Salah satu pemateri Mohammad Yani, S.ST., M.Phil., Ph.D., bersama Dr Moch Iskandar Riansyah, S.ST., M.Kom., menyampaikan materi mengenai perangkat keras yang digunakan dalam sistem pertanian cerdas.

Peserta diperkenalkan dengan berbagai komponen, mulai dari mikrokontroler ESP32, modul komunikasi MAX485, relai ganda, hingga sensor tanah 7-in-1. Materi juga mencakup prinsip penyambungan kabel untuk memastikan perangkat dapat dirakit dengan aman.

Pelatihan hari pertama dilanjutkan dengan pembahasan perangkat lunak yang dipandu Ahmad Wali Satria Bahari Johan, S.ST., M.Kom., dan Galang Tegar Mahendra.

Dalam sesi tersebut, peserta mempelajari cara kerja firmware dalam memproses data sensor melalui komunikasi Modbus RTU serta konfigurasi jaringan WiFi. Sistem itu memungkinkan tujuh parameter kondisi tanah dipantau secara real-time melalui dashboard aplikasi Blynk.

Memasuki hari kedua, peserta langsung mempraktikkan proses perakitan perangkat dengan pendampingan Dr Moch. Iskandar Riansyah, S.ST., M.Kom., Muhammad Dwi Hariyanto, S.T., dan Dr Helmy Widyantara, S.Kom., M.Eng.