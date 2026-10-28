Ratusan Massa Gelar Aksi di Balai Kota Malang, Soroti Sejumlah Masalah Nasional

jatim.jpnn.com, MALANG - Ratusan massa yang tergabung Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Malang, Rabu (28/10).

Aksi dengan tema ‘Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla’ itu menyoroti sejumlah isu nasional, seperti kebakaran hutan dan lahan hingga kenaikan biaya hidup.

Pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Ardan mengatakan total ada enam tuntutan dalam aksi itu. Pertama menetapkan bencana karhutla sebagai bencana nasional.

Lalu, menuntut penurunan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, sekaligus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) kepada warga terpenuhi.

Ketiga, menyediakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas. Kelima, meminta pemerintah menyiapkan tanah, modal, dan teknologi bagi kaum tani, nelayan, serta masyarakat miskin.

Kelima massa meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membubarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Keenam, tuntutan yang mencakup pengembalian militer ke barak, pengadilan terhadap pelanggar hak asasi manusia (HAM) berat, serta pembubaran Batalyon Pembangunan.

“Karena susah berharap kepada rezim yang berkuasa hari ini, kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik,” kata Ardan saat berada di lokasi aksi.