Kasus Flu-like Illness di Situbondo Menurun, Dinkes Jelaskan Kelompok yang Perlu Waspada

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kasus Influenza-Like Illness (ILI) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menunjukkan tren penurunan selama tiga pekan terakhir. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 163 kasus pada minggu ke-41 atau periode 11–17 Oktober 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengatakan, jumlah tersebut turun 47 kasus atau sekitar 22 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 210 kasus.

"Alhamdulillah kasus flu-like illness sampai saat ini terus menurun, pada rentang waktu 11-17 Oktober 2026 (minggu ke-41) mengalami penurunan sebanyak 47 kasus dibandingkan minggu sebelumnya," katanya di Situbondo, Rabu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Situbondo, jumlah kasus ILI mengalami penurunan secara bertahap sejak minggu ke-39. Saat itu, tercatat 251 kasus, kemudian turun menjadi 210 kasus pada minggu ke-40, hingga kembali menurun menjadi 163 kasus pada minggu ke-41.

Dwi menyebut, kasus ILI sempat mengalami peningkatan dalam beberapa pekan sebelumnya. Namun, dalam tiga pekan terakhir, jumlah kasus yang dilaporkan terus berkurang.

"Ini sama seperti saat COVID-19, grafik kasus ILI seperti pelana kuda, naik lalu perlahan turun," ujarnya.

Dwi juga menjelaskan bahwa ILI merupakan kondisi dengan gejala infeksi saluran pernapasan yang menyerupai influenza. Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama pada orang yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit kronis.

"ILI akan menjadi berbahaya ketika penderita punya penyakit kronis, bisa mengakibatkan kematian. Tapi bagi yang tidak punya penyakit penyerta, aman. Justru tubuh akan terbentuk imun terhadap penyakit itu," katanya.