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Pascakasus Dugaan Kekerasan Siswa, DPRD Jember Usulkan Tambahan CCTV di Sekolah Rakyat

Rabu, 28 Oktober 2026 – 17:32 WIB
Pascakasus Dugaan Kekerasan Siswa, DPRD Jember Usulkan Tambahan CCTV di Sekolah Rakyat - JPNN.com Jatim
Komisi D DPRD Jember meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember pada Selasa (27/10/2026) sore. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Komisi D DPRD Kabupaten Jember mengusulkan penambahan kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) di sejumlah titik yang belum terpantau di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember. Usulan tersebut disampaikan setelah muncul dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa yang melibatkan mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) yang sedang menjalani magang di sekolah tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris mengatakan penguatan pengawasan menjadi perhatian pihaknya untuk memastikan keamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

"Pengawasan di Sekolah Rakyat menjadi perhatian kami setelah muncul dugaan kekerasan dialami siswa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) yang sedang magang di sana pada pekan lalu," kata Sunarsi saat inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Selasa (27/10).

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Dalam sidak tersebut, rombongan legislator tidak hanya memeriksa fasilitas sekolah, tetapi juga memastikan kondisi siswa yang diduga menjadi korban kekerasan. Mereka turut meminta penjelasan pihak sekolah mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Sunarsi menyampaikan bahwa kondisi siswa yang diduga menjadi korban kini telah pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka juga mulai merasa lebih nyaman setelah mahasiswa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut ditarik kembali ke Unhan.

"Alhamdulillah kondisi siswa tersebut kini telah pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka juga mulai merasa nyaman dan tenang setelah mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan itu sudah ditarik ke Unhan," tuturnya.

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Meski kondisi siswa dilaporkan membaik, Sunarsi menilai evaluasi sistem pengawasan tetap diperlukan. Terlebih, proses hukum atas dugaan kekerasan tersebut masih berjalan di Polres Jember. Penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lingkungan sekolah.

"Penambahan kamera pengawas diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus membantu penelusuran apabila terjadi persoalan serupa, sehingga kami berharap di tempat-tempat yang sangat penting dan tidak terjangkau pengawasan, perlu ada CCTV," katanya.

Komisi D DPRD Jember mengusulkan tambahan CCTV di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 setelah dugaan kekerasan terhadap siswa yang masih ditangani polisi.
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TAGS   kekerasan sekolah rakyat DPRD Jember kekerasan siswa siswa sr dianiaya

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