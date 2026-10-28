Piala Panglima TNI Esports 2026 Jadi Ajang Pembinaan Talenta Daerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kompetisi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menjadi wadah bagi talenta esports dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan di tingkat nasional.

Pada babak final, Kodam XVII/Cendrawasih berhasil meraih Juara 1. Sementara itu, Kodam V/Brawijaya menempati posisi kedua, disusul Kodam II/Sriwijaya di peringkat ketiga.

Kompetisi ini menerapkan sistem seleksi berjenjang, dimulai dari kualifikasi di masing-masing Komando Daerah Militer (Kodam). Tim yang lolos kemudian melanjutkan perjuangan melalui kualifikasi tingkat nasional untuk memperebutkan tempat di babak final di Jakarta.

Mekanisme tersebut membuka kesempatan bagi tim dari berbagai wilayah untuk bersaing secara terstruktur. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet esports yang berkelanjutan.

Ketua Bidang Kompetisi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) sekaligus Wakil Ketua Panitia Piala Panglima TNI Esports Championship 2026, Canka Adzana Jagad Subiyanto, mengatakan kompetisi tersebut dirancang untuk menjangkau komunitas esports di berbagai daerah.

“Melalui Piala Panglima TNI Esports Championship 2026, kami ingin menghadirkan wadah bagi komunitas esports di berbagai daerah untuk berkompetisi dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Dengan mengusung tema ‘Rise as One’, kompetisi ini membawa semangat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi talenta-talenta daerah untuk berkembang menjadi atlet esports potensial yang dapat berkontribusi bagi prestasi Indonesia di masa depan,” ujar Canka dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

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Dia berharap kejuaraan tersebut dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak komunitas esports di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PBESI M Herindra menambahkan pengembangan esports nasional tidak cukup hanya berorientasi pada kompetisi. Ekosistem yang dibangun juga perlu memberikan ruang bagi atlet untuk mengembangkan potensi secara berkelanjutan.