BMKG Juanda Ungkap Hujan di Sebagian Besar Jatim Karena Modifikasi Cuaca

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengungkap sebagian besar wilayah Jawa Timur diguyur hujan beberapa hari terakhir, karena efek operasi modifikasi cuaca (OMC).

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Taufiq Hermawan mengatakan hujan yang mengguyur sejumlah wilayah belum menandakan berakhirnya musim kemarau.

“Jadi, wilayah Pasuruan dan Probolinggo saya pastikan itu karena operasi modifikasi cuaca," kata Taufiq saat Bimbingan Teknis Peliputan Bencana Jawa Timur di Surabaya, Rabu (28/10).

Taufiq menyebut OMC tersebut dilakukan melalui sejumlah pengerahan penerbangan melalui rute yang mengarah ke Sidoarjo, Probolinggo, dan sebagian wilayah Pasuruan.

“Karena sorti yang dilakukan ada track-nya itu mengarah ke daerah Sidoarjo, Probolinggo, dan sebagian Pasuruan, itu yang dilakukan mengakibatkan hujan di daerah tersebut," ucapnya.

Selain itu, Taufiq mengungkapkan daerah lain yang dilakukan OMC adalah Malang dan sebagian Bondowoso. Lalu untuk wilayah Mataraman sampai sekarang masih belum digelar.

“Hujan yang terjadi di daerah itu dipicu oleh adanya OMC yang dilakukan oleh tim BMKG, BRIN, dan teman-teman dari BPBD Provinsi," ujarnya.

BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur atau sebanyak 68 dari 74 Zona Musim (ZOM) yakni sekitar 90,6 persen, baru turun hujan di Bulan Desember hingga Februari 2027.