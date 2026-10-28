Peringatan Sumpah Pemuda, Eri Cahyadi Sebut Peran Anak Muda Surabaya dalam Pembangunan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan melalui kegiatan produktif.

Hal itu diungkapkan Eri, setelah memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, dengan tema ‘Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia’ di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (28/10).

“Kota Surabaya ini milik para pemuda. Mereka tidak boleh berhenti dan tidak boleh hanya menjadi penonton,” kata Eri kepada wartawan di Balai Kota Surabaya.

Eri ingin membuka ruang partisipasi anak muda melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta memberi anggaran untuk mewujudkan gagasannya.

Dia berharap dukungan tersebut bisa memperkuat berbagai inisiatif anak muda di tingkat kampung. Saat ini, mereka telah memanfaatkan anggaran itu untuk membuka usaha.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat, para pemuda di tingkat kampung itu membuat usaha telur, parfum, hingga deodoran. Mereka juga ada yang mengadakan pemutaran film.

“Anak muda bisa bergerak bersama, saling membantu, menjaga kerukunan, dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, semangat Pancasila itu dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Eri juga ingin program Kampung Pancasila bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.