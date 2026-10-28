Hari Sumpah Pemuda, LDII Dorong Generasi Muda Perkuat Karakter & Kemandirian Ekonomi

jatim.jpnn.com, JAKARTA - DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendorong generasi muda memperkuat karakter, kompetensi, dan kemandirian ekonomi untuk menghadapi tantangan zaman. Pemuda juga diharapkan mampu menjaga persatuan, mengembangkan literasi digital, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Ketua DPP LDII Ibnu Anwarudin mengatakan, Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya persatuan, toleransi, dan peran generasi muda dalam menjawab persoalan masyarakat.

Menurut dia, nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan di tengah disrupsi teknologi, derasnya arus informasi digital, dan polarisasi sosial. Karena itu, pemuda perlu memperkuat pemahaman agama sekaligus wawasan kebangsaan agar mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok tanpa kehilangan prinsip hidup.

“Pemuda jangan hanya bangga menjadi bagian dari kelompoknya sendiri. Mereka merupakan bagian dari solusi bangsa, mampu mengelola perbedaan, dan bekerja sama dengan berbagai kalangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Ibnu dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

Dia menjelaskan kaderisasi pemuda LDII tidak cukup hanya berfokus pada pembinaan internal organisasi. Generasi muda juga perlu dibekali ilmu agama, karakter luhur, keterampilan, kepemimpinan, serta kemampuan ekonomi agar mampu berkiprah di berbagai bidang.

Keberhasilan pembinaan, lanjut Ibnu, tidak semata-mata diukur dari keaktifan berorganisasi. Kader muda juga perlu menghasilkan karya, mengembangkan kompetensi, dan mengambil peran dalam pendidikan, teknologi, kewirausahaan, ekonomi, hingga pelayanan publik.

“Organisasi menjadi ruang belajar dan membangun jejaring. Namun, pemuda tetap harus mengembangkan kemampuan diri, menjaga integritas, dan menunjukkan kontribusi melalui karya serta pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai bagian dari pembinaan karakter, LDII menanamkan enam tabiat luhur, yakni rukun, kompak, kerja sama yang baik, jujur, amanah, dan kerja keras. Ibnu menilai nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berinteraksi di masyarakat maupun ruang digital.