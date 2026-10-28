Bukan Cuma Kemenangan, Ini yang Ingin Dijaga Bernardo Tavares di Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin kemenangan 3-1 atas Madura United FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 hanya dipandang sebagai tambahan tiga poin.

Pelatih asal Portugal itu lebih menyoroti cara Bajul Ijo bermain, terutama keberanian menekan lawan, menjaga intensitas, dan terus bergerak untuk menciptakan ruang.

Persebaya mengalahkan Madura United dalam laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam. Miguel Pereira membuka keunggulan pada menit ke-22, sedangkan Yuran Fernandes dan Yann Mabella memastikan kemenangan lewat gol pada penghujung pertandingan.

Menurut Tavares, Persebaya mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Meski akurasi tembakan masih perlu ditingkatkan, kemampuan menghasilkan kesempatan mencetak gol menjadi modal penting bagi tim.

“Hari ini kami mencetak tiga gol, padahal ada banyak sekali peluang yang tercipta. Terkadang akurasi tembakan memang kurang maksimal, tetapi ketika sebuah tim mampu menciptakan banyak peluang, peluang untuk memenangkan pertandingan pun menjadi lebih besar,” tutur Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

Tavares menilai kemampuan menciptakan peluang harus diiringi sikap agresif dan intensitas permainan yang konsisten. Dia ingin Persebaya memiliki identitas permainan yang tetap terjaga meski menghadapi tekanan lawan maupun kondisi lapangan yang sulit.

“Memang terkadang ada operan yang meleset mungkin karena faktor hujan dan genangan air, atau karena tekanan lawan, tetapi secara keseluruhan, saya sangat menghargai sikap para pemain,” kata Bernardo.

Meski mengapresiasi performa anak asuhnya, Tavares tetap menyoroti gol Madura United yang tercipta melalui situasi transisi.