Cuaca Malang 28 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (28/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dau, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Siang gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit Dau, Donomulyo, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Ampelgading hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Dampit, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, dan Sumberpucung. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.