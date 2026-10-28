Dukung Gerai CERDAS PeKA di Unair, BRI Peduli Perkuat Literasi Keuangan Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli mendukung kehadiran Gerai CERDAS PeKA di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai ruang edukasi, diskusi, dan konsultasi untuk meningkatkan literasi keuangan digital sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pelindungan konsumen.

Gerai CERDAS PeKA, singkatan dari Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia – Peduli, Kenali, Adukan, diresmikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR pada Jumat (2/10).

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Inisiatif tersebut merupakan bagian dari Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) yang diinisiasi Bank Indonesia melalui kolaborasi dengan UNAIR dan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), dengan dukungan BRI.

Peresmian itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Komunikasi Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y. S., Senior Executive Vice President (SEVP) Institutional Business BRI Suyitno, serta Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra.

Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y. S. mengatakan, kehadiran gerai tersebut bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi perkembangan industri keuangan digital.

"Bagi BRI, kehadiran Gerai CERDAS PeKA pada hari ini memiliki makna yang sangat penting. Bukan hanya karena kita meresmikan sebuah fasilitas baru, tetapi karena kita sedang membangun sebuah ruang belajar, ruang diskusi, sekaligus ruang perlindungan bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan ekosistem keuangan dan transaksi digital yang semakin dinamis," ujar Dippo dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

Menurut dia, literasi keuangan digital tidak cukup hanya dengan kemampuan mengakses dan menggunakan layanan. Masyarakat, terutama mahasiswa, juga perlu memahami karakteristik produk keuangan, mengenali potensi risiko, menjaga keamanan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan transaksi.