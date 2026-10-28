Cuaca di Jawa Timur 28 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (28/10).
Paginya Kota Batu dan Pacitan hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
Siangnya Blitar, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Malang, Nganjuk, dan Ponorogo gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.
Sorenya Banyuwangi, Blitar, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Nganjuk, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.
Malamnya Banyuwangi, Blitar, Kota Blitar, Lumajang, Sampang, dan Trenggalek gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-35 derajat celsius.
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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-37 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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